Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılamanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahasının dışından Melnjak'ın şutunda top kale direğine yakın bir noktadan auta çıktı.
33. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutun kaleye gitmesini savunma engelledi.
45. dakikada ceza alanı dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Ceyhun Gülselam'ın altıpas üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Baiano, Doğan, Michalak, Boldrin, Remy
Yedekler: Tarık, Zafer, Talbi, Yasin, Tunay, Samudio, Skoda, Alberk, Nadir, Orhan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih, Moubandje, Caulker , Juanfran, Siopis, Ceyhun, Mustafa, Efekan, Tayfur, Babacar
Yedekler: Ufuk, Ahmet, Efecan, Salih, Gamarra, Bakasetas, Berkan, Onur, Tzavellas, Pereira
Teknik Direktör: Semih Tokatlı