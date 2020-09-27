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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılamanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada ceza sahasının dışından Melnjak'ın şutunda top kale direğine yakın bir noktadan auta çıktı.


33. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutun kaleye gitmesini savunma engelledi.


45. dakikada ceza alanı dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Ceyhun Gülselam'ın altıpas üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Baiano, Doğan, Michalak, Boldrin, Remy


Yedekler: Tarık, Zafer, Talbi, Yasin, Tunay, Samudio, Skoda, Alberk, Nadir, Orhan


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih, Moubandje, Caulker , Juanfran, Siopis, Ceyhun, Mustafa, Efekan, Tayfur, Babacar


Yedekler: Ufuk, Ahmet, Efecan, Salih, Gamarra, Bakasetas, Berkan, Onur, Tzavellas, Pereira


Teknik Direktör: Semih Tokatlı

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