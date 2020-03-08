Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

30. dakikada Scoda'nın orta sahaya yakın bir noktada kaybettiği topu alan Cisse, topla beraber ceza sahasına ilerleyip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

35. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Caulker'ın pasında topu alan Bammou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

43. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Diomande'nin vuruşunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Burak, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Samudio, Boldrin, Oğulcan, Skoda

Yedekler: Tarık, Abdullah, Garmash, Tunay, Alberk, Vetrih, Fernandes, Yan Sasse, Orhan, Boriachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

Yedekler: Cenk, Eray, Carneiro, Kaan, Mustafa, Fuertes, Umut, Musa, Emircan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Bammou (dk. 35) (Alanyaspor)

Sarı kart: Diomande (Çaykur Rizespor)