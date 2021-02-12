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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

RİZE (İHA) – Süper Lig’in 25.

RİZE (İHA) – Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Baiano'nun ceza sahasının dışından yaptığı ortada Samuduio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jakub'un kucağında kaldı.


38. dakikada Donsah ceza sahasının dışından şutunu kaleci Jakub topu kornere çeldi.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Çaykur Rizespor: Gökhan, Melnjak, Meriah, Talbi, Morozyuk, Samudio, Michalak, Baiano, Djokovic, Donsah, Skoda


Yedekler: Zafer, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Yasin Pehlivan, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Fernando Andrade, Abdullah, Soderlund, Tunay


Teknik Direktör: Marius Minel Sumudica


BB Erzurumspor: Jakub, Teikeu, Manuel Da Costa, Mehmet Murat, Schwechlen, Boumal, Novikovas, Johanna Omolo, Aatif Chahechouhe, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Rahman Buğra Çağıran, Brahim Darri, Osman Çelik, Emrah Başsan, Oltan Karakullukçu


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Sarı kart: Baiano (Çaykur Rizespor)

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