Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

RİZE (İHA) – Süper Lig’in 25.
RİZE (İHA) – Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Baiano'nun ceza sahasının dışından yaptığı ortada Samuduio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jakub'un kucağında kaldı.
38. dakikada Donsah ceza sahasının dışından şutunu kaleci Jakub topu kornere çeldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Gökhan, Melnjak, Meriah, Talbi, Morozyuk, Samudio, Michalak, Baiano, Djokovic, Donsah, Skoda
Yedekler: Zafer, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Yasin Pehlivan, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Fernando Andrade, Abdullah, Soderlund, Tunay
Teknik Direktör: Marius Minel Sumudica
BB Erzurumspor: Jakub, Teikeu, Manuel Da Costa, Mehmet Murat, Schwechlen, Boumal, Novikovas, Johanna Omolo, Aatif Chahechouhe, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Rahman Buğra Çağıran, Brahim Darri, Osman Çelik, Emrah Başsan, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Sarı kart: Baiano (Çaykur Rizespor)