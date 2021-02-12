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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

0 üstünlüğü ile sona erdi.




Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada ceza sahasına uzak bir noktadan Moroziuk'un serbest vuruşunda topla buluşan Baiano'nun vuruşu defanstan döndü. Dönen topa bir kez daha hamle yapan Baiano'nu şutu az farkla auta çıktı.


68. dakikada Leo Schwechlen'in pasında ceza sahasında topla buluşan Aatif'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


90+4. dakikada Oltan Karakullukçu'nun ceza sahasının dışından sert vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Çaykur Rizespor: Gökhan, Melnjak, Meriah, Talbi, Morozyuk (Onur Bulut dk. 84 ?), Samudio (Fernando dk. 66), Michalak, Baiano (Abdullah Durak dk. 84 ?), Djokovic, Donsah (Doğan Erdoğan dk. 70), Skoda (Soderlund dk. 66)


Yedekler: Zafer, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Yasin Pehlivan, Soderlund, Tunay


Teknik Direktör: Marius Minel Sumudica


BB Erzurumspor: Jakub, Teikeu, Manuel Da Costa, Mehmet Murat, Schwechlen, Boumal (Osman Çelik dk. 58), Novikovas (Emrah Başsan dk. 85 ?), Johanna Omolo (Rahman Buğra Çağıran dk. 71), Aatif Chahechouhe, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes (Oltan Karakullukçu dk. 84)


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Brahim Darri


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 68), Oltan Karakullukçu (dk. 90+4) (BB Erzurumspor)


Kırmızı Kart: Fernando (dk. 83) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Baiano, Djokovic (Çaykur Rizespor), Johanna Omolo, Boumal, Mehmet Murat (BB Erzurumspor)

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