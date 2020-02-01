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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

RİZE (İHA) – Süper Lig’in 20.

RİZE (İHA) – Süper Lig'in 20. Haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Diaby'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Gönül, bekletmeden topu Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak Yılmaz, topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top Kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.


29. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson bekletmeden Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz, penaltı noktasının önünden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


35. dakikada Mykola Morozyuk'un ortasında Victor Ruiz'in kafasından seken top ceza alanı içine yükseldi. Milan Skoda, kalesini zamanında terk edemeyen Loris Karius'tan önce kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 1-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil Çetin


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda


Yedekler: Tarık, Zafer, Burak Albayrak, Abarhoun, Orhan Ovacıklı, Denis Garmash, Yan Sasse, Atakan Akkaynak, Oğuz Kağan, Andriy Boryachuk


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajiç, N'Koudou, Burak


Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Güven, Boyd, Rebocho, Mertcan, Kaan, Kartal


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Scoda (dk. 35) (Çaykur Rizespor), Burak Yılmaz (dk. 29) (Beşiktaş)

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