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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 38.

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor evinde lider Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada N'Sakala'nın pasında topla buluşan N'Koudou'nun şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.


16. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Rachid Ghezzal'in pasında kale önünde N'Koudou'nun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1


17. dakikada Adem Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu ancak VAR'ın uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.


38. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Remy'nin pasında Talbi'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.


44. dakikada Rizespor kalesinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Atiba'nın şutu ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar


Çaykur Rizespor: Gökhan, İsmail, Selim, Talbi, Baiano, Yasin (Remy dk. 16), Boldrin, Sabo, Michalak, Djokovic, Samudio


Yedekler: Tarık, Melnjak, Emir, Morozyuk, Andrade, Abdullah, Donsah, , Skoda


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida, N'Sakala, Welinton Silva, Adem Ljajic, Atiba, Ghezzal Josef De Souza, N'Koudou, Gökhan Töre


Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar, Bilal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Mensah, Larin


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: N'Koudou (dk. 16) (Beşiktaş)


Sarı kart: Adem Ljajic (Beşiktaş)

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