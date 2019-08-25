İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivassporu ağırladı. Müsabaka öncesinde iki takım sahaya kadına şiddete dikkat çekmek için üzerinde yazı bulunmayan siyah bir pankartla çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.


Öte yandan 2018-2019 sezonunun son haftasında Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşma da 4 bin 578 kişi müsabakadan uzaklaştırma cezası aldığı için tribünlerde yerini alamadı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Erdoğan ceza sahasının dışında topla buluştu ve sol ayağıyla etkili bir şut çekti ancak Rizespor'da kaleci Gökhan gole izin vermedi.


28. dakikada isabetli paslarla organize bir şekilde rakip ceza sahasına giren Sivasspor'da sağ çaprazda topla buluşan Mert Hakan sağ ayağı ile sert bir şut çıkardı ama kaleci Gökhan topu kontrol etmeyi başardı.


37. dakikada Çaykur Rizespor'da De Pauw sol taraftan savunmanın arkasına çıkardığı topu Oğulcan önce Goiano'dan kurtardı fakat kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.



Stat: ÇAYKUR Didi


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Attamah, El Kebir ? (Oğulcan dk. 13), Boldrin, Nill De Pauv, Samudio, Dimitrios, Vetrih, Melnjak, Moroziuk


Yedekler: Yarık, El Talbi, Abdullah, Atakan, Barış, Diomande, Burak, Oğuz, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Demirgrup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Cifie, Erdoğan, Yatabare, Emre


Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Paul, Fatih, Derlek, Serhıy, Dos Santos, Oliviera, Kone


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.