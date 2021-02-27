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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Gurup Sivasspor: 0 (İlk Yarı)

RİZE (İHA) – Süper Lig’in 27.

RİZE (İHA) – Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada ceza sahasının sol tarafından Gradelin içeri çevirdiği ortaya Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.


19. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanattan İsmail Köybaşı'nın yaptığı ortada ceza sahasının içinde topla buluşan Soderlund'un kafa vuruşunda top kaleci Muammer'in kucağında kaldı.


42. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi ön cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Gradel'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.


45+3. dakikada ceza hasının dışında kaleyi ortadan gören bir noktada topla buluşan Moroziuk'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Özgür Yankaya, Kemal Çetin, Murat Ergin Gözütok


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Selim Ay, Meriah, Emir Dilaver, İsmail Köybaşı, Sabo, Yasin Pehlivan, Djokovic, Soderlund, Samudio


Yedekler: Zafer Görgen, Melnjak, Talbi, Michalak, Baiano, Onur Bulut, Mithat Pala, Abdullah Durak, Tunay Torun, Skoda


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Claudemir, Fayçal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samassa, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Boyd, Kone, Ninga, Kayode, Felix


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı kartlar: Sabo, Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor),


Kırmızı Kart: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 32) (Demir Grup Sivasspor)

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