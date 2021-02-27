Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Gurup Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

RİZE (İHA) – Süper Lig’in 27.
RİZE (İHA) – Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında DG Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Erik Sabo'nun vuruşunda top yandan auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Yankaya, Kemal Çetin, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail Köybaşı (Milan Skoda dk. 46), Selim Ay, Emir Dilaver, Mykola Morozyuk (Fabricio Baiano dk. 76), Yassine Meriah, Erik Sabo (Konrad Michalak dk. 68), Yasin Pehlivan, Damjan Djokovic, Alexander Soderlund, Braian Samudio (Dario Melnjak dk. 85 ?)
Yedekler: Zafer Görgen, Montassar Talbi, Onur Bulut, Mithat Pala, Abdullah Durak, Tunay Torun
Teknik Direktör: Marius Minel Sumudica
DG Sivasspor: Muammer Yıldırım (Ali Şaşal Vural dk. 60), Ziya Erdal, Robin Yalçın, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Max Gradel (Tyler Boyd dk. 89 ?), Hakan Arslan, Mustapha Yatabare (Olarenwaju Kayode dk. 82 ?)
Yedekler:, Mamadou Samassa, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Arouna Kone, Casimir Ninga, Jorge Felix
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kırmızı kart: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 32) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Meriah (Çaykur Rizespor), Ziya Erdal, Olarenwaju Kayode (DG Sivasspor)