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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. Haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sağ çaprazdan Boldrin'in ortasında Scoda'yı geçen topu Baiano tamamladı ancak top savunmadan kornere çıktı.


42. dakikada sol taratan Boldrin'in ortasında Skoda'nın kafa buruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Monstar Talbi, Morozyuk, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Djokovic, Skoda


Yedekler: Tarık Çetin, Emir Dilaver, Melnjak, Meriah, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Fernando Andrade, Mithat Pala, Abdullah Durak, Tunay Torun


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Zukavonic, Koray Altınay, Balkovec, Jimmy Durmaz, Biglia, Castro, Lens, Salibur, Sobiech


Yedekler: Aykut Özer, Vegar Hedenstad, Campi, Vato Arveladze, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Ndao, Serhat Ahmetoğlu, Bertolacci, Mevlüt Erdinç


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Sarı Kartlar: İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor), Biglia (Fatih Karagümrük)

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