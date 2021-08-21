Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sol kanattan top süren Cemali'nin ortasını karşılayan Dabo'nun şutu takım arkadaşı Sabo'ya çarptı ve kaleci Viviano tarafından uzaklaştırıldı.
20. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Biglia'nın sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
33. dakikada sol kanatta topla buluşan Pesic'in sert şutu Gökhan'a çarparak kale direğinin üstünden kornere çıktı
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bıyık, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabrcio Baiano, Cemali, Djokovic, Yasin, Holmen, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Gökhan, Sabo, Alper
Yedekler: Tarık, Emir Han, Emir, Anil, Alberk, Selim, Uğur Can, Güvenc, Eren, Umar
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Balkovec, Efe, Benatia, Zukanovic, Ahmed, Biglia, Pesic, Erhun, Kerim
Yedekler: Aygun, Serhat, Salih, Burak, Jimmy, Muhammed, Munir, Tunay, Arveladze
Teknik Direktör: Daniele Cavalletto