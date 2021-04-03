Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32.
Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan Boldrin'in ceza sahasına yaptığı ortada Sabo'nun gelişine vuruşunda kaleci Viviano topu kornere çeldi.
56. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahasının dışından vuruşunda top az farka auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail Köybaşı (Melnjak dk. 46), Selim Ay, Monstar Talbi, Mykola Morozyuk (Fernando Andrade dk. 46), Fabricıo Baiano, Erik Sabo (Abdullah dk. 68), Fernando Boldrin (Doğan Erdoğan dk. 89 ?), Braian Samudio (Tunay Torun dk. 80 ?), Damjan Djokovic, Milan Skoda
Yedekler: Tarık Çetin, Emir Dilaver, Yassine Meriah, Onur Bulut, Mithat Pala
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Fatih Karagümrük: Emiliao Viviano, Enzo Roco, Ervin Zukavonic, Koray Altınay (Vegar Hedenstad dk. 74), Jure Balkovec, Jimmy Durmaz (Vato Arveladze dk. 84 ?), Lucas Biglia, Lucas Castro, Jeremain Lens (Alassane Ndao dk. 64), Yannis Salibur (Andrea Bertolacci dk. 64), Artur Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 84 ?)
Yedekler: Aykut Özer, Gaston Campi, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Serhat Ahmetoğlu
Teknik Direktör: David Sassarini
Kırmızı Kart: Skoda (dk. 56) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: İsmail Köybaşı, (Çaykur Rizespor), Lucas Biglia, Artur Sobiech (Fatih Karagümrük)