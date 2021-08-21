Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 0-0'lık beraberlikte sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada altı pas içerisinden Ronaldo Mendes tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.
75. dakikada Erhun, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutu kaleci Gökhan kurtardı.
86. dakikada Tunay sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekti, Alberk Koç topu kale çizgisinde kurtardı.
90+4. dakikada sol kanattan atak geliştiren Ahmed Musa tarafından çekilen şut kaleci Gökhan tarafından kurtarıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bıyık, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabrcio Baiano, Cemali (Emir dk. 89 ?), Djokovic, Yasin (Eren dk. 89 ?), Holmen, Ronaldo Mendes (Alberk dk. 74), Bryan Dabo, Gökhan, Sabo (Umar dk. 74), Alper
Yedekler: Tarık, Emir Han, Anil, Selim, Uğur Can, Güvenc
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Balkovec, Efe (Jimmy dk. 63) , Benatia (Burak dk. 63), Zukanovic, Ahmed, Biglia, Pesic, Erhun (Serhat dk. 85 ?), Kerim (Tunay dk. 73)
Yedekler: Aygun, Salih, Muhammed, Munir, Arveladze
Teknik Direktör: Daniele Cavalletto
Sarı kartlar: Fabrcio Baiano (Çaykur Rizespor), Jimmy (Fatih Karagümrük)