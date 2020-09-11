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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasında sağ kanattan hareketlenen Michael Frey ceza sahası çizgisinde ön direğe sert bir orta yaptı. Ön direkte topa hareketlenen Mame Thiam'ın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.


25. dakikasında sağ kanattan Michael Frey topu yerden ceza sahası içindeki Deniz Türüç'e aktardı. Deniz Türüç'ün gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.


32. dakikada Caner Erkin kullanılan penaltı vuruşunda sağ köşeye giden topu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.


35. dakikada savunmadan gelen uzun top sonrası meşin yuvarlağı kontrol eden Fernando Boldrin, Serdar Aziz'den sıyrılıp kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Fernando Boldrin'in vuruşunda açıyı iyi kapatan Altay Bayındır, net bir gol pozisyonunu önlemiş oldu.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Hakan Yemişken


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Melnjak, Chatziisaias, Selim, Samudio, Baiano, Boldrin, Vetrih, Abdullah, Skoda


Yedekler: Zafer, Orhan, Burak, Alberk, Michalak, Yasin, Remy, Nadir, Kemal, Tunay


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Caner, Zanka, Serdar, Tolga, Deniz, Ferdi, Name Thiam, Gustavo, Frey


Yedekler: Harun, Dirar, Lemos, Sadık, Jailson, Ozan, Sosa, Rodrigues, Valencia, Sinan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kart: Ferdi (Fenerbahçe)

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