Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Emre Akbaba'nın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Sofiane Feghouli'nin kafa vuruşu üst direkten dönüp sahaya geri döndü. Dönen topta Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan son anda ayakları ile uzaklaştırdı.
33. dakikada sağ kanattan orta saha çizgisinden Morozyuk'un gönderdiği uzun pası Milan Skoda göğsüyle iyi bir kontrol ederek ceza sahası yayından vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.
44. dakikada Dario Melnjak ile Emre Akbaba arasındaki hava topu mücadelesinde Emre Akbaba yerde kalınca maçın hakemi Atilla Karaoğlan VAR'a başvurarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne topu filelerle buluşturdu. 0-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Sekan Ok, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Samudio, Boldrin, Skoda
Yedekler: Tarık, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, İsmail, Selim, Jovancic, Onur, Fernando, Doğan, Remy
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Emre Kılınç, Diagne
Yedekler: Yusuf, Şener, Etebo, Kerem A., Ömer, Luyindama, Emin, Sekidika, Ali Yavuz
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Diagne (dk. 44 pen.) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Boldrin, Baiano, Emir, Melnjak (Çaykur Rizespor)