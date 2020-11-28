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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sağ taraftan Oğulcan'ın pasında Emre Akbaba kaleye sırtı dönükken kendisine verdiği pası değerlendiren Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2


79. dakikada ceza sahasının çerisinde oluşan karambolde Emre Kılıç'ın verdiği pasta topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3


86. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Taylan'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Sekan Ok, Serkan Çimen


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Abdullah (Onur dk. 65), Donsah, Baiano, Samudio (Fernando dk. 65), Boldrin, Skoda (Remy dk. 65)


Yedekler: Tarık, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, İsmail, Selim, Jovancic, Doğan,


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir (Şener dk. 89 ?), Taylan, Feghouli, Emre Akbaba (Ömer dk. 89 ?) , Oğulcan (Sekidika dk. 78), Emre Kılınç (Kerem A. dk. 89 ?), Diagnex (Ali Yavuz dk. 90 ?)


Yedekler: Yusuf, Etebo, Luyindama, Emin


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Diagne (dk. 44, 52 ve 79), Taylan Antalyalı (Galatasaray)


Kırmızı Kart: Boldrin (dk. 77) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Baiano, Emir, Melnjak, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Fatih Öztürk (Galatasaray)

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