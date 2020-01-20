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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


25. dakikada Samudio'nun sahasından ileriye taşıyarak verdiği pasında Scoda'nın önünü kapatan Gençlerbirliği savunması nedeniyle Scoda vuruş yapamadı. Scoda'nın önüne bıraktığı topa gelişine bir vuruş yapan Boldrin'in şutunda ise top üstten auta çıktı.


39. dakikada Çaykur Rizespor'da Denis Garmash'ın, ceza alanı sağ çaprazından çektiği şutunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Erdbil


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda


Yedekler: Zafer, Atakan, Scepovic, Aminu Umar, Emir Han, Barış, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio


Yedekler: Ertaç, Berat, Ayberk, Rahmetullah, Mats, Erdem, Diallo, Soner, Ramos, Ömer Alper, İlker


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı Kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Sio (Gençlerbirliği)

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