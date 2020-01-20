Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

0 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Samudio'nun sahasından ileriye taşıyarak verdiği pasında Scoda'nın önünü kapatan Gençlerbirliği savunması nedeniyle Scoda vuruş yapamadı. Scoda'nın önüne bıraktığı topa gelişine bir vuruş yapan Boldrin'in şutunda ise top üstten auta çıktı.
39. dakikada Çaykur Rizespor'da Denis Garmash'ın, ceza alanı sağ çaprazından çektiği şutunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Erdbil
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda
Yedekler: Zafer, Atakan, Scepovic, Aminu Umar, Emir Han, Barış, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio
Yedekler: Ertaç, Berat, Ayberk, Rahmetullah, Mats, Erdem, Diallo, Soner, Ramos, Ömer Alper, İlker
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı Kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Sio (Gençlerbirliği)