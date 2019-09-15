Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitliğiyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aminu Umar, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Nill De Pauw'un şutunda top defastan döndü.

28. dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında Mohamed Abarhoun'un vuruşunda top auta gitti.

30. dakikada Lamine Gassama sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Salih Mazlum, Mustafa Savranlar

Çaykyur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Attamah, Boldrin, Nill De Pauw, Samudio, Umar, Chatzıısaıas, Vetrih, Melnjak, Morozıuk

Yedekler: Tarık, Abdullah, Atakan, Scepovic, Oğulcan, Barış, Dıomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Berkan, Cristian Titi, Alparslan, Serdar, Andre Poko, Halil, Soner, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni

Yedekler: Mehmet, Sanneh, Borges Mora, Castro Pereıra, Eren, Ege, Yasin, Batuhan, Schwechılen, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sarı Kart: Da Costa (Göztepe)