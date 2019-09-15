İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitliğiyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aminu Umar, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.


15. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Nill De Pauw'un şutunda top defastan döndü.


28. dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında Mohamed Abarhoun'un vuruşunda top auta gitti.


30. dakikada Lamine Gassama sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Salih Mazlum, Mustafa Savranlar


Çaykyur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Attamah, Boldrin, Nill De Pauw, Samudio, Umar, Chatzıısaıas, Vetrih, Melnjak, Morozıuk


Yedekler: Tarık, Abdullah, Atakan, Scepovic, Oğulcan, Barış, Dıomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Berkan, Cristian Titi, Alparslan, Serdar, Andre Poko, Halil, Soner, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni


Yedekler: Mehmet, Sanneh, Borges Mora, Castro Pereıra, Eren, Ege, Yasin, Batuhan, Schwechılen, Murat


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sarı Kart: Da Costa (Göztepe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.