Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele iki takımında golsüz eşitliğiyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Andre Poko sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını denedi fakat top savunmaya takıldı.
81. dakikada Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı fakat hiçbir takım arkadaşı topu karşılayamadı.
90. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ege Özkayımoğlu tarafından çekilen şut defansın araya girmesiyle uzaklaştırıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Salih Mazlum, Mustafa Savranlar
Çaykyur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Attamah (Abdullah dk. 85 ?), Boldrin, Nill De Pauw, Samudio (Scepovic dk. 70), Umar (Oğulcan dk. 77), Chatzıısaıas, Vetrih, Melnjak, Moroziuk
Yedekler: Tarık, Atakan, Barış, Dıomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Berkan, Cristian Titi, Alparslan, Serdar (Ege dk. 85 ?), Andre Poko, Halil (Eren dk. 60), Soner, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni (Batuhan dk. 76)
Yedekler: Mehmet, Sanneh, Borges Mora, Castro Pereıra, Yasin, Schwechılen, Murat
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sarı kartlar: Atamah, Melnjak, Boldrin (Çaykur Rizespor), Halil Akbunar, Mossoro, Alparslan, Berkan (Göztepe)