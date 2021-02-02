İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Samudio'nun vuruşunda top auta çıktı.


13. dakikada sağ çaprazdan Boldrin'in yaptığı ortada topa kafa vuruşuyla karşılık veren Soderlund şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.


19. dakikada gelişen Kasımapa atağında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top direkten döndü.



Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen


Çaykur Rizespor: Gökhan, Emir, Morozyuk, Onur, Meriah, Andrade, Boldrin, Samudio, Donsah, Djokovic, Soderlund


Yedekler: Tarık, Zafer Görgen, Murat Sağlam, Talbi, Yasin Pehlivan, Doğan, Mithat, Michalak, Celal Emir, Abdullah Durak


Antrenör: Gabriel Margarit


Kasımpaşa: Ertuğrul, Tomas, Florent, Haddadi, Luckassen, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Aytaç, Thelin, Hodzic


Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi, Tosic, Doğucan, Evren Eren, Varga, Anıl Koç, Hasan Emre, Yusuf, Furkan


Teknik Direktör: Fuat Çapa

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.