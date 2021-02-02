Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Samudio'nun vuruşunda top auta çıktı.
13. dakikada sağ çaprazdan Boldrin'in yaptığı ortada topa kafa vuruşuyla karşılık veren Soderlund şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
19. dakikada gelişen Kasımapa atağında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top direkten döndü.
Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen
Çaykur Rizespor: Gökhan, Emir, Morozyuk, Onur, Meriah, Andrade, Boldrin, Samudio, Donsah, Djokovic, Soderlund
Yedekler: Tarık, Zafer Görgen, Murat Sağlam, Talbi, Yasin Pehlivan, Doğan, Mithat, Michalak, Celal Emir, Abdullah Durak
Antrenör: Gabriel Margarit
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tomas, Florent, Haddadi, Luckassen, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Aytaç, Thelin, Hodzic
Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi, Tosic, Doğucan, Evren Eren, Varga, Anıl Koç, Hasan Emre, Yusuf, Furkan
Teknik Direktör: Fuat Çapa