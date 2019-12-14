Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.
Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında topa hareketlenen Marko Scepovic, Loret Sadiku'nun müdahalesi sonucu yerde kaldı ve Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.
47. dakikada beyaz noktanın başına geçen Boldrin'in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi.
64. dakikada sol kanattan gelişen atakta Aminu Umar'ın ceza sahası içine gönderdiği topta altıpas önünde topla buluşan Marko Scepovic vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+1. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Aytaç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Melnjak, Diomande, Vetrih (Barış dk. 71), Boldrin, Samudio (Scepovic dk. 46), Umar (Orhan dk. 80 ?), Oğulcan
Yedekler: Zafer, Attamah, Atakan, Yusuf, Chatzisaias, Burak, Oğuz Kaan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kasımpaşa: Fatih, Ben Youssef, Popov, Özgür, Fernandez, Sadiku, Aytaç, Mustafa (İlhan dk. 90 ?), Hajradinovic, Quaresma (Heintz dk. 65), Koita (Abdulrahman dk. 65)
Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Mame Baba, Çağtay, Furkan, Toptik
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu
Goller: Koita (dk. 17 ve 27), Aytaç (dk. 90+1) (Kasımpaşa)
Kırmızı Kart: Diomande (dk. 79) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Vetrijh, Orhan, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Quaresma, Aytaç, Ben Youssef, Sadiku, Hajradinovic, Abdulrahman (Kasımpaşa)