Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Medipol Başakşehir'in penaltıdan bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Medipol Başakşehir atağında İrfan Can'ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına çıkardığı ortayı hiçbir takım arkadaşı karşılamayınca top Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

34. dakikada Medipol Başakşehir'de altı pas içerisinden kalecinin arkasına düşen topu karşılayan Edin Visca'nın gelişine şutu auta çıktı.

37. dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Boldrin'in çektiği şutta top kalenin üzerinden auta çıktı.

41. dakikada İrfan Can'ın yaptığı faulün ardından ceza sahasının dışından Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fehmi Mert'in kucağında kaldı.

43. dakikada Aminu Umar'ın yaptığı faulde hakem Cüneyt Çakır tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Edin Visca meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

44. dakikada Çaykur Rizespor atağında, Rizesporlu oyuncuların elle oynama itirazı üzerine VAR ile görüşen hakem Cüneyt Çakır elle oynama yok diyerek penaltı olmadığı kararını vererek maçı devam ettirdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Gökhan, Burak, Abarhoun, Abdullah, Melnjak, Diamonde, Vetrih, Boldrin, Aminu Umar, Garmash, Skoda

Yedekler: Tarık, Oğulcan, Samudio, Tunay, Alberk, Moroziuk, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Orhan, Boriachuk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Medipol Başakşehir: Fehmi Mert, Dos Santos, Epureanu, De Souza, Gael Dimitri, Mahmut, İrfan Can, Edin Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba

Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Skrtel, Berkay, Azubuike, Robson, Muhammet Emin, Gökhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Edin Visca (dk. 43) (Medipol Başakşehir)