Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Alberk'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
39. dakikada Chadli'nin şutunda kaleci Zafer'den dönen topa Berkay'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak VAR'dan gelen uyarının ardından faul nedeniyle gol değer kazanmadı.
45. dakikada Crivelli'nin pasında topla buluşan Aleksic topu filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Zorbey, İlker Takpak
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Selim Ay, Onur Bulut, Emir Dilaver, Alberk Koç, Erik Sabo, Braian Samudio, Abdullah Durak, Damjan Djokovic, Tunay Torun, Alexander Soderlund
Yedekler: Zafer Görgen, İsmail Köybaşı, Dario Melnjak, Yassine Meriah, Konrad Michalak, Fernando Andrade, Mithat Pala, Celal Emir Dede, Loic Remy, Milan Skoda
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ravil Tagir, Leo Duarte, Boli Bolingoli-Mbombo, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Enzo Crivelli
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Junior Caiçara, Cemali Sertel, Muhammet Can Yazıcı, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Aleksic (dk. 5 pen. ve 45) (Medipol Başakşehir)