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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Onur Bulut'un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Sabo'nun vuruşunda top auta çıktı.


70. dakikada rakiplerini geride bırakan Remy'nin şutunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Zorbey, İlker Takpak


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Selim Ay, Onur Bulut, Emir Dilaver, Alberk Koç, Erik Sabo, (Mithat Pala dk.77) Braian Samudio (Celal Emir Dede dk. 88 ?), Abdullah Durak (Loic Remy dk.59), Damjan Djokovic, Tunay Torun (Konrad Michalak dk. 77), Alexander Soderlund (Fernando Andrade dk. 59)


Yedekler: Zafer Görgen, İsmail Köybaşı, Dario Melnjak, Yassine Meriah, Milan Skoda


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner (Junior Caiçara dk. 69), Ravil Tagir (Cemali Sertel dk. 86 ?), Leo Duarte (Youssouf Ndayishimiye dk. 59), Boli Bolingoli-Mbombo, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir (Metin Emre dk. 86 ?), Nacer Chadli, Enzo Crivelli (Deniz Türüç dk. 69)


Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Muhammet Can Yazıcı,


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Aleksic (dk. 5 pen. ve 45) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kart: Samudio (Çaykur Rizespor)

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