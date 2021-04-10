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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


27. dakikada ceza sahasının dışında Samudio'nun pasında topla buluşan Boldrin'in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.


31. dakikada ceza alanı dışından Flavio'nun sert şutunu kaleci Tarık yumruklayarak kornere çeldi.


35. dakikada Rizespor savunmasının hatasında meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas, ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Tarık uzanarak topu kornere gönderdi.



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Yasin, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda


Yedekler: Can Ceylan, Abdullah, Remy, Tunay, Michalak, Onur, Fernando, Sabo, Melnjak, Meriah


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, V. Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Lewis Baker, Anastasios Bakasetas, Abdulkadir P., Yunus (Yusuf Sarı dk. 28), Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Ahmetcan, Hosseini, Berat, Safa, Hakan,


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kartlar: Yasin Pehlivan, Baiano (Çaykur Rizespor)

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