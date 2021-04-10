Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34.
Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada ceza sahasının dışında Samudio'nun pasında topla buluşan Boldrin'in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.
31. dakikada ceza alanı dışından Flavio'nun sert şutunu kaleci Tarık yumruklayarak kornere çeldi.
35. dakikada Rizespor savunmasının hatasında meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas, ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Tarık uzanarak topu kornere gönderdi.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Yasin, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda
Yedekler: Can Ceylan, Abdullah, Remy, Tunay, Michalak, Onur, Fernando, Sabo, Melnjak, Meriah
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, V. Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Lewis Baker, Anastasios Bakasetas, Abdulkadir P., Yunus (Yusuf Sarı dk. 28), Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Ahmetcan, Hosseini, Berat, Safa, Hakan,
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Yasin Pehlivan, Baiano (Çaykur Rizespor)