Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34.
Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Boldrin orta sahadan aldığı topu Baiano'ya aktardı. Ceza sahasının içerisine kadar girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Baiano'nun vuruşunda top auta çıktı.
58. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Yusuf'un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Djaniny'nin şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.
90+2. dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuran Dokovic'in şutunda top direkten döndü.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Yasin (Michalak dk. 80 ?), Baiano (Sabo dk. 60), Boldrin (Abdullah dk. 89 ?), Samudio (Fernando dk. 89 ?), Skoda (Remy dk. 60)
Yedekler: Can Ceylan, Tunay, Onur, Melnjak, Meriah
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, V. Hugo, Edgar, Rodrigues, Da Silva, Lewis Baker, Anastasios Bakasetas, Abdulkadir Parmak (Berat dk. 81 ?), Yunus (Yusuf Sarı dk.28 Hosseini dk. 89 ?), Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Ahmetcan, , Safa, Hakan,
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Baiano, Selim, İsmail (Çaykur Rizespor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)