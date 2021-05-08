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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 40.

Süper Lig'in 40. haftası'nda Çaykur Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekip Yeni Malatyaspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


80. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3


90. dakikada ceza sahasının içerisine kadar topla giren Kubilay kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-4



Stat Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Mustafa Sönmez


Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Morozyuk, Melnjak, Meriah, Sabo (Michalak dk. 46), Samudio (Alberk Koç dk. 90 ?), Abdullah (Mithat Pala dk. 90 ?), Tunay (Emir Dilaver dk. 54), Djokovic, Skoda (Loic Remy dk. 73)


Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Onur Bulut, Celal Emir Dede, Alexander Soderlund


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Karim Hafez, Teenage Hadebe, Wallace, Zeki Yavru, Moryke Fofana (Umut Bulut dk. 85 ?), Mustafa Eskihellaç, Stephen Mallan, Adem Büyük (Ahmed Ildiz dk. 82 ?), Benjamin Tetteh (Kubilay Kanatsızkuş dk. 73)


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Aly Malle, Afriyie Acquah, Doğukan Emeksiz


Teknik Direktör: İrfan Buz


Goller: Adem Büyük (dk. 6), Teenage Hadebe (dk. 24), Fofana (dk. 80), Kubilay (dk. 90) (Helenex Yeni Malatyaspor)


Kırmızı kartlar: Meriah (dk. 49), Toprak Kırtoğlu (dk. 82) (Antrenör) (Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Morozyuk (Çaykur Rizespor)

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