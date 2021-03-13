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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonu)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


70. dakikada Boldrin'in pasında sağ kanatta topla buluşan Moroziuk'un şutunda top auta çıktı.


71. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


90. dakikada Dokovic'in kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa Skoda'nın şutunda top kaleci Mohamedi tarafından uzaklaştırıldı.


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Suat Arslanboğa, Gökhan Bilir, Caner Özaral


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Dokovic, Baiano (Michalak dk. 81 ?), Fernando (Erik Sabo dk. 64), Boldrin (Abdullah dk. 81 ?), Samudio (Emir dk. 90 ?), Scoda (Soderlund dk. 90 ?)


Yedekler: Zafer, Tunay, , Melnjak, , Doğan, Meriah


Teknik Direktör: Bülent Uygun


A. Hatayspor: Mohamedi, Katranis, Billong, Pablo Santos, Strahil Popov (Soner dk. 90 ?), Ruben Ribeiro, Boupendza, Akintola, Aabid (Mohammed Kamara dk. 78), Traore, Mame Diouf


Yedekler: Akın, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Mesut, Isaac Sackey, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Joseph Akomadi,


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Sarı Kartlar: Skoda, Samudio, Gökhan, Dokovic, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Akintola, Katranis, Boupendza, Pablo Santos (A. Hatayspor)


Gol: Boldrin (dk. 71) (Çaykur Rizespor)

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