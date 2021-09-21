Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk etti. Karşılaşma İzmir ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada hızla rakip ceza sahasına giren Bamba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

84. dakika Emirhan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Umar'ın şutu yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Deniz Hümmet'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

90+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie, iki rakibinden sıyrılıp sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül (Umar dk. 81 ?), Holmen (Dokovic dk. 81 ?), Alper, Boldrin (Boyd dk. 59), Dabo, Phiri, Emir Han, Fabricio (Selim Ay dk. 14), Bolasie, Deniz

Yedekler: Tarık, Yasin, Seyfettin, Alberk, Sabo, Eren

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Altay: Lis Mateusz, Naderi, Erhan (Serge dk. 46), Murat, Björkander, Cebrail, Kappel (İbrahim dk. 90+3 ?), Zeki (Ceyhun dk. 74), Thaciano (Marco dk.46), Thiam, Bamba

Yedekler: Cihan, Tolga, Cem, Kazımcan, Deniz, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Nils Björkander (dk. 44), Bamba (dk. 73) (Altay), Bolasie (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Thiam (dk. 69) (Altay)

Sarı kartlar: Selim Ay (Rizespor), Leonardo Kappel (Altay)