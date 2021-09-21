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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk etti. Karşılaşma İzmir ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


73. dakikada hızla rakip ceza sahasına giren Bamba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2


84. dakika Emirhan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Umar'ın şutu yandan dışarı çıktı.


89. dakikada Deniz Hümmet'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.


90+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie, iki rakibinden sıyrılıp sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Ergin Gözütok


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül (Umar dk. 81 ?), Holmen (Dokovic dk. 81 ?), Alper, Boldrin (Boyd dk. 59), Dabo, Phiri, Emir Han, Fabricio (Selim Ay dk. 14), Bolasie, Deniz


Yedekler: Tarık, Yasin, Seyfettin, Alberk, Sabo, Eren


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Altay: Lis Mateusz, Naderi, Erhan (Serge dk. 46), Murat, Björkander, Cebrail, Kappel (İbrahim dk. 90+3 ?), Zeki (Ceyhun dk. 74), Thaciano (Marco dk.46), Thiam, Bamba


Yedekler: Cihan, Tolga, Cem, Kazımcan, Deniz, Özgür


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Nils Björkander (dk. 44), Bamba (dk. 73) (Altay), Bolasie (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı kart: Thiam (dk. 69) (Altay)


Sarı kartlar: Selim Ay (Rizespor), Leonardo Kappel (Altay)

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