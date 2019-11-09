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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14.dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.


26. dakikada Moroziuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abarhoun'un dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


30. dakikada Ufuk'un ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut dışarı gitti.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Asım Yusuf Öz


Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Aminu, Boldrin, Oğulcan Çağlayan


Yedekler: Zafer, Abdullah, Atakan, Scepovic, De Pauw, Barış, Dimitrios Chatzıısaıas, Burak, Oğuz Kağan, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Celustka, Bahadır, Eren, Ufuk Akyol, Fernando, Amilton, Serdar Özkan, Mukairu, Bianco


Yedekler: Ruud Boffin, Salih, Tarık, Chico, Diego Angelo, Fredy, Doğukan, Harun, Aatif Chahechouhe, Yekta


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Abarhoun (dk. 26) (Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Moroziuk (Çaykur Rizespor

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