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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


57. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Eren Albayrak'ın vuruşunda top auta çıktı.


67. dakikada Aatif'nın ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan şutunda top defanstan döndü.


90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Fredy'nin şutunda kaleci Zafer topu kontrol etti.


ceza sahası dışından şutunu çekiyor. Sert şutu kaleci Zafer kurtarıyor.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Asım Yusuf Öz


Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk (Orhan dk. 77), Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Aminu (Abdullah dk. 67), Boldrin, Oğulcan Çağlayan (Zafer dk. 55)


Yedekler: Atakan, Scepovic, De Pauw, Barış, Dimitrios, Burak, Oğuz Kağan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Celustka, Bahadır, Eren (Doğukan dk. 74), Ufuk Akyol (Fredy dk. 66), Fernando, Amilton, Serdar Özkan (Aatif Chahechouhe dk. 66), Mukairu, Bianco


Yedekler: Ruud Boffin, Salih, Tarık, Chico, Diego Angelo, Harun, Yekta


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Abarhoun (dk. 26) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı Kart: Tarık (dk. 54) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Moroziuk, Vetrih (Çaykur Rizespor), Amilton, Bianco, Serdar, Eren (Antalyaspor)

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