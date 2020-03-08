Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.
Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, evinde karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasının sol dış çaprazından topla buluşan Samudio'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Dario Melnjak'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
77. dakikada Emircan Altıntaş'ın ceza sahası sağ iç çaprazından çektiği şutunda top dışarıya gitti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Burak, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Samudio, Boldrin (Abdullah dk. 86 ?), Oğulcan (Boriachuk dk. 79), Skoda
Yedekler: Tarık, Garmash, Tunay, Alberk, Vetrih, Fernandes, Yan Sasse, Orhan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Onur, Ceyhun (Musa dk. 69), Salih, Efecan, Bakasetas (Emircan dk. 73), Bammou, Cisse (Mustafa dk. 86 ?)
Yedekler: Cenk, Eray, Baiano, Kaan, Fuertes, Umut
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Samudio (dk. 61) (Çaykur Rizespor), Bammou (dk. 34) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Salih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor)