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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, evinde karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasının sol dış çaprazından topla buluşan Samudio'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Dario Melnjak'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.


77. dakikada Emircan Altıntaş'ın ceza sahası sağ iç çaprazından çektiği şutunda top dışarıya gitti.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet Çiçek


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Burak, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Samudio, Boldrin (Abdullah dk. 86 ?), Oğulcan (Boriachuk dk. 79), Skoda


Yedekler: Tarık, Garmash, Tunay, Alberk, Vetrih, Fernandes, Yan Sasse, Orhan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Onur, Ceyhun (Musa dk. 69), Salih, Efecan, Bakasetas (Emircan dk. 73), Bammou, Cisse (Mustafa dk. 86 ?)


Yedekler: Cenk, Eray, Baiano, Kaan, Fuertes, Umut


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Samudio (dk. 61) (Çaykur Rizespor), Bammou (dk. 34) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Salih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor)

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