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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. Haftasından Çaykur Rizespor, A.Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Tayfur'un ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.


54. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza sahası içerisine kadar süren Boldrin'in sol ayağı ile çektiği şut kale direğine yakın noktadan dışarıya çıktı.


56. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Baiano'nun çektiği şutu kaleci Marafona kurtardı.


57. dakikada Babacar'ın ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla dışarıyla çıktı.


69. dakikada sağ kanattan uzun taç kullanan Juanfran'ın topu savunmadan sekerek Mustafa ile buluştu. Mustafa'nın kaleye çektiği şut ağlara gitti. (0-1)


81. dakikada sol kanattan atak geliştiren Samudio, pasını Boldrin'e verdi. Boldrin'in ceza sahası içerisinde sürdüğü topu karşılayan Remy meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. (1-1)


90. dakikada Boldrin'in pasını karşılayan Tunay, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunu önce kaleci Marafona müdahale etti ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah (Skoda dk. 75), Baiano, Doğan (Yasin dk. 58), Michalak (Samudio dk. 61), Boldrin, Remy (Tunay dk. 88 ?)


Yedekler: Tarık, Zafer, Talbi, Alberk, Nadir, Orhan


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih, Moubandje, Caulker , Juanfran, Siopis (Tzavellas dk.85 ?), Ceyhun (Salih dk. 63 ), Mustafa (Davidson Pereira dk. 76), Efkan (Bakasetas dk. 64), Tayfur, Babacar (Gamarra dk. 62)


Yedekler: Ufuk, Ahmet, Efecan, Berkan, Onur


Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı


Goller: Mustafa (dk. 64) (Aytemiz Alanyaspor), Remy (dk. 80) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor), Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)

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