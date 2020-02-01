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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Boldrin kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçti. Fernando Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kaleyi düşündü ancak top üstten auta çıktı.


60. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Aminu Umar'ın, Loris Karius'un üzerinden aşırttığı top direkten döndü.


70. dakikada Çaykur Rizespor'da Aminu Umar, Loris Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanı içinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.


79. dakikada Burak Yılmaz ile verkaça giren Adem Ljajic pasını Gökhan Gönül'e çıkardı. Gökhan Gönül, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil Çetin


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande (Andriy Boryachuk dk. 83 ?), Abdullah, Oğulcan (Denis Garmash dk. 58), Boldrin, Umar Aminu, Skoda


Yedekler: Tarık, Zafer, Burak Albayrak, Abarhoun, Orhan Ovacıklı, Yan Sasse, Atakan Akkaynak, Oğuz Kağan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby (Boyd dk. 74), Ljajiç (Kartal dk. 83 ?), N'Koudou (Güven dk. 89 ?), Burak


Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Rebocho, Mertcan, Kaan


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Scoda (dk. 35) (Çaykur Rizespor), Burak Yılmaz (dk. 29), Gökhan Gönül (dk. 79) (Beşiktaş)


Sarı Kartlar: Diomande, Ivanildo (Çaykur Rizespor)

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