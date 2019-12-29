Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
6. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
14. dakikada ceza yayının hemen içerisinden Deniz'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu. 0-1
18. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Boldrin'in ortasında arka direkte Melnjak'ın indirdiği topa Mohamed Abarhoun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Orhan, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar, Vetrih, Boldrin, Oğulcan
Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan, Attamah, Scepovic, Samudio
Fenerbahçe: Altay, Jailson, Zanka, Dirar, İsla, Ozan, Luiz, Deniz, Kruse, Tolga,
Vedat
Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Tolgay, Alper, Emre, Rodrigues, Mevlüt
Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Deniz (dk. 14) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Oğulcan (Çaykur Rizespor), Luiz (Fenerbahçe)