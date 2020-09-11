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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasında hareketlenen Deniz Türüç'ün vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.


57. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, kaleci Altay kurtardı. Ardından seken topa Abdullah kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı gitti.


59. dakikada Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında çok iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top kaleci Altay'ın bakışları arasında ağlarla buluştu. 1-0


74. dakikada Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde Valencia dokunamadı ve top auta çıktı.


75. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu. Topu, kaleci Gökhan gol çizgisini geçtikten sonra çıkarabildi. 1-1


81. dakikada Fenerbahçe'de Frey'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.


87. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jose Sosa, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü kaydetti. 1-2



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Hakan Yemişken


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Melnjak, Chatziisaias, Selim, Samudio (Kemal dk. 90 ?), Baiano, Boldrin, Vetrih (Michalak dk. 64), Abdullah (Yasin dk. 64), Skoda (Remy dk. 78)


Yedekler: Zafer, Orhan, Burak, Alberk, Nadir, Tunay


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Caner, Zanka, Serdar, Tolga, Deniz (Ozan dk. 65), Ferdi (Sinan dk. 65), Name Thiam (Valencia dk. 53), Gustavo (Sosa dk. 76), Frey


Yedekler: Harun, Dirar, Lemos, Sadık, Jailson, Rodrigues


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Skoda (dk. 59) (Çaykur Rizespor), Gökhan (dk. 75), Sosa (dk. 87) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Ferdi, Sinan (Fenerbahçe)

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