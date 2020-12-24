Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Çaykur Rizespor'da Milan Skoda'nın pasında ceza sahasının ortasında topla buluşan Yasin Pehlivan vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Fredy, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yaptı ama top auta çıktı.

45. dakikada önündeki topla kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda, Veysel'in müdahalesi ile yerde kaldı. Yapılan faulün ardından ceza yayının hemen dışında topun başına geçen Tunay'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail, Morozyuk, Meriah, Talbi, Baiano, Andrade, Yasin Pehlivan, Michalak, Tunay, Skoda

Yedekler: Tarık, Selim Ay, Alberk, Jovancic, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Mithat, Donsah, Kemal Rüzgar, Samudio

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Fraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel, Eren, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Amilton, Fredy, Nuri, Sidney Sam, Lukas Podolski

Yedekler: Ferhat, Ersan, Mert, Doğukan, Mevlüt Han, Imeri, Hakan, Jahovic, Orgill, Gökdeniz

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Yasin Pehlivan (dk. 7) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Yunay Torun, Baiano (Çaykur Rizespor), Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor)