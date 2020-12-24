Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Çaykur Rizespor'da Milan Skoda'nın pasında ceza sahasının ortasında topla buluşan Yasin Pehlivan vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu. 1-0
37. dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Fredy, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yaptı ama top auta çıktı.
45. dakikada önündeki topla kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda, Veysel'in müdahalesi ile yerde kaldı. Yapılan faulün ardından ceza yayının hemen dışında topun başına geçen Tunay'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail, Morozyuk, Meriah, Talbi, Baiano, Andrade, Yasin Pehlivan, Michalak, Tunay, Skoda
Yedekler: Tarık, Selim Ay, Alberk, Jovancic, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Mithat, Donsah, Kemal Rüzgar, Samudio
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Fraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel, Eren, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Amilton, Fredy, Nuri, Sidney Sam, Lukas Podolski
Yedekler: Ferhat, Ersan, Mert, Doğukan, Mevlüt Han, Imeri, Hakan, Jahovic, Orgill, Gökdeniz
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Yasin Pehlivan (dk. 7) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Yunay Torun, Baiano (Çaykur Rizespor), Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor)