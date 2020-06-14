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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Milan Skoda'nın ceza alanına girmeden kaleye gönderdiği aşırtma şutta Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.


14. dakikada ceza alanında karşı karşıya pozisyonda Milan Skoda'yla çarpışan Muslera kaval kemiğinde oluşan kırık sebebiyle oyundan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


42. dakikada Saracchi'nin Samudio'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Milan Skoda'nın yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk topu çeldi. Ardından dönen topu takip eden Skoda'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


45+14. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Falcao'nun şutu auta gitti.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


Çaykur Rizespor: Tarık, Ivanildo Fernandes, Morozyuk, Melnjak, Tunay, Garmash, Vetrih, Samudio, Skoda


Yedekler: Boğaçhan, Gökhan, Burak, Alberk, Oğuz Kağan, Sasse, Abdullah, Oğulcan, Boryachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Galatasaray: Muslera (Okan dk. 23), Saracchi, Mariano, Ahmet, Ryan Donk, Seri, Lemina, Ömer, Onyekuru, Feghouli, Falcao


Yedekler: Linnes, Emin, Şener, Selçuk, Taylan, Belhanda, Emre, Andone, Adem


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Skoda (dk. 42) (Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Melnjak (Çaykur Rizespor)

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