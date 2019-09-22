Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gazişehir Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada davunma arkasına havadan gönderilen topa hareketlenen Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

66. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fernando Boldrin'in penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Marko Scepovic, topu kafa ile takım arkadaşı Aminu Umar'a gönderdi. Aminu penaltı noktası üzerinde dönerek vuruşunu yapmak isterken meşin yuvarlak savunmanın araya girmesi ile Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-2

76. dakikada kullanılan serbest vuruşta Mykola Morozyuk ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Braian Samudio kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Ancak hakem Serkan Tokat, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Bilal Gölen

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Morozyuk, Melnjak, Chatziisaias, Boldrin, Vetrih (Samudio dk. 62), Attamah, Umar, Nil de Pauw (Sasse dk. 45), Scepovic (Oğulcan dk. 82 ?)

Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Atakan, Barış, Abdullah, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gazişehir Gaziantep FK: Günay, Armel Kana, Papy, Oğuz, Morais, Diarra (Raman dk. 68), Tetteh, Tosca, Twumasi, Güray (Kenan dk. 84 ?), Muhammet (Pawel Olkowski dk. 79)

Yedekler: Lodygin, Ulaş, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan, Nogueira

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Muhammet (dk. 12), Twumasi (dk. 16) (Gazişehir Gaziantep FK), Samudio (dk. 66) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Sasse, Attamah (Çaykur Rizespor), Diarra, Oğuz (Gazişehir Gaziantep FK)