Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müdadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Tunay'ın pasında topla buluşan Skoda vuruşunu yaptı. Kaleci Nordfeldt'ten seken topta Donsah'ın vuruşunda top bu kez savunmaya çarparak geri döndü. Topu önünde bulan Samudio'nun vuruşunda ise top az farkla auta çıktı.

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moroziuk'un şutunda kaleciden seken topu karşılayan Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

37. dakikada Moroziuk'un sağ kanattan ortasında Skoda'nın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dededeş, İsmail Şencan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Fabricio, Samudio, Adrade, Tunay, Skoda

Yedekler: Tarık, Abdullah, Kemal, Selim, Michalak, Jovancic, Onur, Alberk, Mithat, Doğan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo, Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da Motta, Dominik Furman, Soner, Sefa, Giovanni Sio

Yedekler: Ubeydi Batuhan, İlker, Hasanalp, Rahmetullah, Kadir, Sami, Mustafa Hüseyin, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Meriah, Adrade, Talbi (Çaykur Rizespor), Sefa (Gençlerbirliği)