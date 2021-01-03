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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 16.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müdadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Tunay'ın pasında topla buluşan Skoda vuruşunu yaptı. Kaleci Nordfeldt'ten seken topta Donsah'ın vuruşunda top bu kez savunmaya çarparak geri döndü. Topu önünde bulan Samudio'nun vuruşunda ise top az farkla auta çıktı.


8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moroziuk'un şutunda kaleciden seken topu karşılayan Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


37. dakikada Moroziuk'un sağ kanattan ortasında Skoda'nın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dededeş, İsmail Şencan


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Fabricio, Samudio, Adrade, Tunay, Skoda


Yedekler: Tarık, Abdullah, Kemal, Selim, Michalak, Jovancic, Onur, Alberk, Mithat, Doğan


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo, Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da Motta, Dominik Furman, Soner, Sefa, Giovanni Sio


Yedekler: Ubeydi Batuhan, İlker, Hasanalp, Rahmetullah, Kadir, Sami, Mustafa Hüseyin, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Gol: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Meriah, Adrade, Talbi (Çaykur Rizespor), Sefa (Gençlerbirliği)

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