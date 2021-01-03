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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle


sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



62. dakikada Çaykur Rizespor'da kullanılan köşe vuruşundan oluşan karambolde topa yönelen Skoda'ya Arda'nın


müdahalesinde hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon incelenerek


penaltıdan önce Çaykur Rizesporlu oyuncuların topa el ile müdahale ettiği gerekçesi ile penaltı vuruşu iptal edildi.


64. dakikada sağ kanattan gerçekleşen Gençlerbirliği atağında Soner'in vuruşundan top filelerle buluştu. 1-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dededeş, İsmail Şencan


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail (Michalak dk. 83 ?), Donsah (Kemal dk. 76),


Fabricio, Samudio, Adrade (Alberk dk. 82 ?), Tunay, Skoda


Yedekler: Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo (Rahmetullah dk.46), Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da


Motta, Dominik Furman (Murat Yıldırım dk. 46), Soner (Mustafa Hüseyin dk. 90 ?), Sefa, Giovanni Sio (Mustafa


dk. 46)


Yedekler: Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami,


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)


Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat


(Gençlerbirliği)

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