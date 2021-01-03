Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16.
Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle
sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Çaykur Rizespor'da kullanılan köşe vuruşundan oluşan karambolde topa yönelen Skoda'ya Arda'nın
müdahalesinde hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon incelenerek
penaltıdan önce Çaykur Rizesporlu oyuncuların topa el ile müdahale ettiği gerekçesi ile penaltı vuruşu iptal edildi.
64. dakikada sağ kanattan gerçekleşen Gençlerbirliği atağında Soner'in vuruşundan top filelerle buluştu. 1-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dededeş, İsmail Şencan
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail (Michalak dk. 83 ?), Donsah (Kemal dk. 76),
Fabricio, Samudio, Adrade (Alberk dk. 82 ?), Tunay, Skoda
Yedekler: Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo (Rahmetullah dk.46), Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da
Motta, Dominik Furman (Murat Yıldırım dk. 46), Soner (Mustafa Hüseyin dk. 90 ?), Sefa, Giovanni Sio (Mustafa
dk. 46)
Yedekler: Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami,
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat
(Gençlerbirliği)