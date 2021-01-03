Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle

sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Çaykur Rizespor'da kullanılan köşe vuruşundan oluşan karambolde topa yönelen Skoda'ya Arda'nın

müdahalesinde hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon incelenerek

penaltıdan önce Çaykur Rizesporlu oyuncuların topa el ile müdahale ettiği gerekçesi ile penaltı vuruşu iptal edildi.

64. dakikada sağ kanattan gerçekleşen Gençlerbirliği atağında Soner'in vuruşundan top filelerle buluştu. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dededeş, İsmail Şencan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail (Michalak dk. 83 ?), Donsah (Kemal dk. 76),

Fabricio, Samudio, Adrade (Alberk dk. 82 ?), Tunay, Skoda

Yedekler: Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo (Rahmetullah dk.46), Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da

Motta, Dominik Furman (Murat Yıldırım dk. 46), Soner (Mustafa Hüseyin dk. 90 ?), Sefa, Giovanni Sio (Mustafa

dk. 46)

Yedekler: Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat

(Gençlerbirliği)