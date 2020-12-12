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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Boldrin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak karambolde kalan top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.


33. dakikada altıpas içinde topla buluşan Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda top auta çıktı.


45. dakikada Michalak ceza sahası içinde Mossoro tarafından düşürüldü, önce devam kararı veren hakem Özgür Yankaya, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Yusuf Bozdağan


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Boldrin, Fernando, Skoda


Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Alberk Koç, Dusan Jovancic, Onur Bulut, Mithat Pala, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Braian Samudio, Kemal Rüzgar


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Göztepe: İrfan Can, Berkan, Alpaslan, Titi, Murat, Kubilay, Soner, Halil, Mossora, Tripic, Ndiaye


Yedekler: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic, Guilherme, Burak Süleyman, Yalçın Kayan, Yılmaz Basravi, Obinna Nwobodo, Brown Ideye, Stefano Napoleon


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Gol: Boldrin (Dk. 45)(Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Mossora (Göztepe)

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