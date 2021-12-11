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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Cemali'nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.


26. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül'ün vuruşanda top yandan auta çıktı.


38. dakikada kendi sahasından aldığı topla ceza sahasına kadar giden Fabricio'nun şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.


39. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe atışında topa yükselen Pohjanpalo'nun kafa vuruşu filelere gitti. 1-0




Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım


Çaykur Rizespor: Gökhan, S.Holmen, Cemali, Gökhan, Selim, T. Boyd, A. Umar, F.Baiano, F. Boldrin, D. Djokovic, J. Pohjanpalo


Yedekler: Tarık, Alberk, L. Phiri, E. Sabo, B. Dabo, Alper, Yasin, Deniz, Y. Bolasie, L. Remy


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Göztepe: İrfan Can, Atınç, D. Arslanagic, Murat, Atakan, Kahraman, Yalçın, Lourency, Halil, Soner, A.Jahovic


Yedekler: B. Megyeri, Erkam, D. Burekovic, Efe Can, Yusuf, D. Tijanic, Ege, M. Baku, C. Ndiaye, Beykan


Teknik Direktör: Nestor El Maestro


Gol: Pohjanpalo (dk. 39) (Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Selim Ay (Çaykur Rizespor)

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