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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - HES Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, HES Kablo Kayserispor'u konu ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Dosnah'ın önüne bıraktığı topta ceza sahasının dışından kaleyi gören Boldrin şutunu çekti fakat top az farkla sağ direğin yanından auta çıktı.


10. dakikada Fernandes'in kullandığı kornerde Kanga'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.


18. dakikada Abdullah'ın pasında topla buluşan Remy savunmayı geçmeye çalıştı. Önünü açık bulan Remy'nin şutunda top az farkla auta çıktı.


32. dakikada Fabricio Baiano'nun sağ kanattan yerden pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Remy'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Koray Gençerler, Gökmen Baltacı, Murat Altan


Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Emir, Melnjak, Yassine, Baiano (Onur dk. 39), Boldrin, Samudio, Abdullah, Donsah, Remy


Yedekler: Tarık, Yasin, Tunay, İsmail, Selim, Michalak, Fernando, Skoda, Doğan


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Hasan, Campanharo, Fernandes, Lennon, Pedro, Kanga


Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, Attamah, İlhan, İlhan Parlak, Muğdat, Alibec


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Gol: Remy (dk. 32) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine (Çaykur Rizespor)

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