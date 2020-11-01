Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1- HES Kablo Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, HES Kablo Kayserispor'u konu etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Kayserispor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Gustavo direkt kaleyi yokladı ancak topu kaleci Gökhan kornere çeldi.

78. dakikada Onur'un pasında ceza sahasının dışında topla bulunan Boldrin'in şutunda kaleci Lung uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.

90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pedro, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. ancak VAR'da izlenen pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler, Gökmen Baltacı, Murat Altan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Melnjak, Yassine, Baiano (Onur dk. 39), Boldrin (Doğan dk. 88 ?), Samudio (İsmail dk. 76), Abdullah (Yasin dk. 76), Donsah, Remy

Yedekler: Tarık, Tunay, Selim, Michalak, Fernando, Skoda,

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz (Muğdat dk. 90 ?), Kvrzic (İlhan Parlak dk. 85 ?), Hasan, Campanharo, Fernandes (İlhan Depe dk. 74), Lennon (Attamah dk. 74), Pedro, Kanga (Alibec dk. 46)

Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, ,

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: Remy (dk.32) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine, Yasin (Çaykur Rizespor), İlhan Depe, Alibec (HES Kablo Kayserispor)