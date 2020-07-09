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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada sağ taraftan Orhan'ın pasında topla buluşan Samudio'nun vuruşunda seken top filelerle buluştu. 1-0


32. dakikada ceza sahasının dışından Orhan'ın Hes Kablo Kayserispor'da Mensah'a yaptığı faul nedeniyle serbest vuruş kullanan Angelo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1


44. dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Mensah'ın çektiği şut Çaykur Rizespor defansı tarafından engellendi.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman


Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda


Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Atakan, Garmash, Diomande, Burak, Alberk, Oğuz Kaan, Boryachuk, Muhammet


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Hes Kablo Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Mensah, Campanharo, Kravets


Yedekler: İsmail, Emre, Costa Lopes, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben Rienstra, Enveri Situm


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Samudio (dk. 11) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) (Hes Kablo Kayserispor)


Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih (Çaykur Rizespor)

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