Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Phiri'nin pasında topla buluşan Cemali Serltel'in ceza sahasının dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-0
25. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Nicolai Jorgensen'in kaleyi gördükten sonra yaptığı vuruşunda top savunmaya çarparak uzaklaştı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Cemali Sertel, Holmen, Selim Ay, Phiri, Bryan Dabo, Yannick Bolasie, Boldrin, Deniz Hümmet, Joel Pohjanpalo
Yedekler: Tarık, Anıl, Alberk, Emir Han, Alper, Djolovic, Elik Sabo, Yasin, Umar, Remy
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Brecka, Tarkan, Travnik, Sadiku, Ouanes, Jörgensen, Umut
Yedekler: Harun, Bilal, Evren Eren, Mehmet Yıldırım, Dirar, Yusuf Erdoğan, Haris, Doğucan, Ahmet Engin, Hasan Yeşilyurt
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Cemali Sertel (dk. 11) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dabo (Çaykur Rizespor), Jörgensen, Travnik (Kasımpaşa)