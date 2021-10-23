İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Phiri'nin pasında topla buluşan Cemali Serltel'in ceza sahasının dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-0


25. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Nicolai Jorgensen'in kaleyi gördükten sonra yaptığı vuruşunda top savunmaya çarparak uzaklaştı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Cemali Sertel, Holmen, Selim Ay, Phiri, Bryan Dabo, Yannick Bolasie, Boldrin, Deniz Hümmet, Joel Pohjanpalo


Yedekler: Tarık, Anıl, Alberk, Emir Han, Alper, Djolovic, Elik Sabo, Yasin, Umar, Remy


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Brecka, Tarkan, Travnik, Sadiku, Ouanes, Jörgensen, Umut


Yedekler: Harun, Bilal, Evren Eren, Mehmet Yıldırım, Dirar, Yusuf Erdoğan, Haris, Doğucan, Ahmet Engin, Hasan Yeşilyurt


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Gol: Cemali Sertel (dk. 11) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Dabo (Çaykur Rizespor), Jörgensen, Travnik (Kasımpaşa)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.