Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol çaprazdan ortayı yapan Emir Dilaver'in pasında topa kafa ile karşılık veren Soderlund'un vuruşunda Kaleci Ertuğrul topu uzaklaştırdı.
85. dakikada ceza sahasının dışında savunmadan geri gelen topla buluşan Doğan Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Thelin önüne düşen topa vuruşunu gerçekleştirdi ve top filelerle buluştu. 1-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen
Çaykur Rizespor: Gökhan, Emir, Morozyuk, Onur, Meriah, Andrade (Michalak dk. 46), Boldrin, Samudio (Abdullah Durak dk. 77), Donsah (Doğan dk. 77), Djokovic, Soderlund (Talbi dk. 89 ?)
Yedekler: Tarık, Zafer Görgen, Murat Sağlam, Yasin Pehlivan, Mithat, Celal Emir
Antrenör: Gabriel Margarit
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tomas, Florent, Haddadi, Luckassen, Bistrovic, Koomson (Yusuf dk. 62), Hajradinovic (Anıl Koç dk. 90+7 ?), Aytaç, Thelin, Hodzic (Tosic dk. 90+2 ?)
Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi, Doğucan, Evren Eren, Varga, Hasan Emre, Furkan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Doğan Erdoğan (dk. 85) (Çaykur Rizespor), Thelin (dk. 90) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Boldrin, Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Hajradinovic (Kasımpaşa)