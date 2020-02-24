Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Boldrin'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Umar, kaleciyi geçtikten sonra vuruşunu gerçekleştirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
82. dakikada Aminu Umar rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi fakat top kalecinin solundan auta çıktı.
85. dakikada Umar Aminu ile aralarında paslaşan Yan Sasse'nin sol kale direğine yakın noktadan gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
86. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Scoda'nın vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
90. dakikada Kaleci Gökhan'dan seken topu karşılayan Martin Skrtel'in vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Gökhan, Burak, Abarhoun, Abdullah, Melnjak, Diamonde, Vetrih (Oğuz Kağan dk. 75), Boldrin, Aminu Umar, Garmash (Yan Sasse dk. 72), Skoda
Yedekler: Tarık, Oğulcan, Samudio, Tunay, Alberk, Moroziuk, Orhan, Boriachuk
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Medipol Başakşehir: Fehmi Mert, Dos Santos (Skrtel dk. 87 ?), Epureanu, De Souza, Gael Dimitri, Mahmut, İrfan Can, Edin Visca, Aleksic (Berkay dk. 76), Elia (Robson dk. 79), Demba Ba
Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Azubuike, Muhammet Emin, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Aminu Umar (dk. 60) (Çaykur Rizespor), Edin Visca (dk. 43), Skrtel (dk. 90) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kart: Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir)