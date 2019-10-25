Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Rizespor'un kendi ceza sahasından çıkarken yaptığı hatanın üzerine İlhan hızlı bir hücum şansı yakalayarak kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. İlhan'ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

25. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içi sağ çaprazından Abarhoun'un çektiği şut son anda Alihan'ın araya girmesi ile engellendi. Çaykur Rizesporlu oyuncuların el itirazları üzerine VAR'a başvuran maçın hakemi Gençler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Samudio meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Melnjak, Talbi, Vetrih, Abdullah (Diomande dk. 29), Attamah, Oğulcan, Boldrin, Samudio

Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Atakan, Barış, Nill de Pauw, Aminu Umar

Teknik Direktör: İsmail Kartal

MKE Ankaragücü: Koray, Kulısic, Pazdan, Kitsious, Pinto, Alihan, Hasan, İlhan, Faty, Mehmet, Orgill

Yedekler: Furkan, Mahmut, Cebrail, Yalçın, Ahmet Can, Ender, Aydın, Alper, Sadaev

Antrenör: Hayrettin Aksoy

Goller: Samudio (dk. 28 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Alihan (MKE Ankaragücü)