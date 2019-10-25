İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Rizespor'un kendi ceza sahasından çıkarken yaptığı hatanın üzerine İlhan hızlı bir hücum şansı yakalayarak kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. İlhan'ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.


25. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içi sağ çaprazından Abarhoun'un çektiği şut son anda Alihan'ın araya girmesi ile engellendi. Çaykur Rizesporlu oyuncuların el itirazları üzerine VAR'a başvuran maçın hakemi Gençler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Samudio meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan


Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Melnjak, Talbi, Vetrih, Abdullah (Diomande dk. 29), Attamah, Oğulcan, Boldrin, Samudio


Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Atakan, Barış, Nill de Pauw, Aminu Umar


Teknik Direktör: İsmail Kartal


MKE Ankaragücü: Koray, Kulısic, Pazdan, Kitsious, Pinto, Alihan, Hasan, İlhan, Faty, Mehmet, Orgill


Yedekler: Furkan, Mahmut, Cebrail, Yalçın, Ahmet Can, Ender, Aydın, Alper, Sadaev


Antrenör: Hayrettin Aksoy


Goller: Samudio (dk. 28 pen.) (Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Alihan (MKE Ankaragücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.